Mieter in Wohnung niedergestochen - Lebensgefahr

Zu einer blutigen Messerattacke, die wohl als Mordversuch zu werten ist, kam es Montagvormittag in der Stadt Salzburg. Das bestätigte Polizei. Ein 35 Jahre aus Jemen wurde festgenommen – er soll einen 61-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Hintergründe unklar.

Sbg. Passiert ist die Bluttat in einem Wohnhaus in der Fadingerstraße im Salzburger Stadtteil Parsch: Offenbar bekam ein Nachbar die Geschehnisse mit und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten waren so schnell vor Ort, dass sie einen verdächtigen Mann aus dem Jemen (35) noch am Tatort festnehmen, als dieser soeben die Wohnung bzw. das Haus mit einem Messer in der Hand verlassen und flüchten wollte.

© ORF/Klement ×

Warum es zu diesem Mordversuch an einem 61-Jährigen gekommen ist, ist aktuell noch völlig diffus. Der Festgenommene wird im Moment von der Polizei befragt. Die Fadingerstraße war aufgrund des Großeinsatzes für eine halbe Stunde gesperrt. Die Ermittlungen laufen, die Spurensicherung war bereits kurz nach der Tat an Ort und Stelle. Das Opfer wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und befindet sich in Lebensgefahr.