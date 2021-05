Mofa-Fahrer (15) mit 92 km/h geblitzt

Der Jugendliche werde wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Saalfelden. Mit einem Mofa ist ein 15-Jähriger am Sonntagvormittag in Saalfelden (Pinzgau) in eine Radarfalle gefahren. Die Polizisten hätte eine Geschwindigkeit von 92 km/h festgestellt, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mit. Der Jugendliche sei bei einer Nachfahrt auf der Zeller Bundesstraße (B311) gestellt worden. Bei der Verkehrskontrolle wurde das Kennzeichen vom frisierten Fahrzeug abmontiert. Für Mofas gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

