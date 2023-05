Mozart-Wohnhaus wegen Bomben-Verdachts vor Evakuierung

In der Stadt Salzburg wurde unter dem Makartplatz ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Durchaus könnte es sich dabei um ein Kriegsrelikt handeln.

In rund drei Metern Tiefe wurde am Makartplatz in Salzburg ein bislang noch unbekannter Metallgegenstand gefunden. Zwar sei es unwahrscheinlich, jedoch sei es nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um eine scharfe Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Im Rahmen des Projekts S-LINK wurden in Salzburg Stadt an mehreren Standorten vor geologischen Bodenerkundungen unter anderem auch Prüfungen auf möglicherweise vorhandene Kriegsrelikte durchgeführt. So soll die höchstmögliche Sicherheit für alle Beteiligten gewährleistet werden.

Jetzt allerdings wurde von der von ihr beauftragten Fachfirma am Makartplatz eine „Unregelmäßigkeit“ festgestellt. Was genau diese „Unregelmäßigkeit“ ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen, es dürfte sich aber um einen relativ großen metallischen Gegenstand handeln. Nach Experten der Fachfirma bestehe aber keine Gefahr im Verzug.