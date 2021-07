Pkw übersah Vespa-Fahrer – 36-Jähriger stirbt bei Crash

Im Flachgau wurde ein Vespa-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Henndorf. Bei einem Verkehrsunfall in Henndorf am Wallersee (Flachgau) ist am Dienstag in den Mittagsstunden ein 36-jähriger Vespa-Fahrer ums Leben gekommen. Der Flachgauer war im Kreuzungsbereich einer Gemeindestraße mit einem Auto zusammengestoßen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 52-jährige Pkw-Lenker gab an, das Zweirad übersehen zu haben. Die Lenker waren nicht alkoholisiert, sagte eine Polizeisprecherin.