Ziegenbock aus Felswand gerettet

Er war Gämsen nachgeklettert und verstieg sich hoffnungslos im steilen Gelände.

Sbg. In den Leonganger Steinbergen im Pinzgau in Not geraten war „Burli“, der einem Landwirt im Tal gehört, bereits im Sommer. Da war der Ziegenbock einer Herde Gamsgeißen gefolgt und fand sich auf einem schmalen Grasband in der Nordwand des benachbarten Mitterspitzes wieder. Ganz allein und und Chance, den schwierigen allein Abstieg zu meistern. Zwar gab es genug zum abgrasen, um nicht zu verhungern, den kommenden Winter indes hätte „Burli“ da oben mit Sicherheit nicht überlebt. Letztlich rückte die ehrenamtliche Bergrettung Leogang aus, um den im wahrsten Sinne des Wortes allein (im steilen Gelände) stehenden Bock mit vereinten Kräften und geeigneter Ausrüstung herunterzuholen.