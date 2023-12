22 Personen mussten aus der Wohnhausanlage evakuiert und in einem Hotel untergebracht werden.

Der Brand brach am Samstag gegen 17.40 Uhr in der Wohnung einer 84-Jährigen in der Europa-Allee aus. Eine Passantin, die gerad vorbeiging, bemerkte das Feuer im dritten Stock und schrie um Hilfe. Ein Polizist und eine Polizistin, die privat unterwegs waren, hörten die Schreie und kamen zur Hilfe.

© Freiwillige Feuerwehr Weiz ×

Sie verständigen die Feuerwehr und liefen selbst ins Haus. Dort versuchten sie in die brennende Wohnung zu kommen. Erst nach mehrmaligen heftigen Klopfen öffnete die betagte Mieterin die Türe. Die Helfer konnten die Frau noch rechtzeitig aus der stark verrauchten Wohnung holen und in Sicherheit bringen.

© Freiwillige Feuerwehr Weiz

Brandobjekt ganze Nacht kontrolliert

Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wurde dann das gesamte Wohnhaus evakuiert. 56 Einsatzkräfte der Feuerwehr Landscha und Weiz standen im Einsatz. "Brand aus" hieß es schließlich um 22.45 Uhr. Bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags wurden aber noch Nachsicherungsarbeiten gemacht.

© Freiwillige Feuerwehr Weiz

Aufgrund der Rauchgase und der Einsturzgefahr wurde das gesamte Gebäude von der Baubehörde gesperrt. Die 22 Bewohner wurden vorübergehend in einem Hotel einquartiert. Bei dem Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Es entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden.