× Miss Europe bucht ein 'One Way Ticket'

Beatrice Turin lädt zu einem musikalischen Romantik-Trip ein

Die neue Single "ONE WAY TICKET" von Miss Europe Beatrice Turin lädt zu einer romantischen Musik-Reise ein. Der Song erzählt die Geschichte eines Liebenden, der bereit ist, alles hinter sich zu lassen und seinem Herzen zu folgen.

© Hersteller ×

"ONE WAY TICKET" ist bereits die 25. musikalische Veröffentlichung von Beatrice Turin und wurde erneut von Klaus Biedermann produziert. Die Originalmelodie - gesungen von Neil Sedaka - wurde im Jahr 1959 veröffentlicht und war bereits 1960 Nummer 1 in den japanischen Pop Charts. 1978 gecovert von der britschen Disco Band "Eruption" wurde die Nummer erneut ein Welterfolg. Eigentlich war es ein Heartbreak-Song, doch Bea verwandelte ihn kurzerhand in einen Song der Liebe.