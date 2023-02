Rätsel um tote Person bei Bushaltestelle

Am Dienstagvormittag entdeckte eine Passantin an einer Bushaltestelle in der Stadt Salzburg eine leblose Person.

Salzburg. Schock-Fund: Am Dienstag um 10 Uhr am Vormittag entdeckte eine Passantin eine leblose Person bei der Bushaltestelle an der Siebenstädterstraße im Salzburger Stadtteil Lehen. Sie alarmierte die Rettung, die wiederum die Polizei verständigte. Die Beamten können ein Fremdverschulden ausschließen, berichtet eine Pressesprecherin gegenüber oe24. Da die Todesursache aber unklar ist, wurde eine Obduktion angeordnet. Die tote Person konnte dem Obdachlosen-Milieu zugeordnet werden, wie die Polizei Salzburg berichtet. Näheres ist noch nicht bekannt. Das Obduktionsergebnis soll Klarheit schaffen.