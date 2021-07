× Run auf Impfung ohne Anmeldung: Vakzin nach einer Stunde aus

Riesen-Ansturm auf die erste ''offene'' Impfaktion in Salzburg.

Salzburg. In der Stadt Salzburg hat die erste Impfaktion ohne Voranmeldung am Freitagnachmittag für lange Schlangen vor dem Kongresshaus gesorgt. Wie das Land auf APA-Anfrage mitteilte, hatten sich bereits gegen 14.00 Uhr - also eine Stunde vor dem offiziellen Start - so viele Wartende versammelt, dass man schon um 14.30 Uhr begann, ältere und gebrechlichere Personen zu impfen. Die Zählkarten für die 600 Dosen Impfstoff von Johnson & Johnson waren noch vor 16.00 Uhr vergeben.

Nächste Gelegenheit bietet sich morgen

Die nächste Gelegenheit für Impfwillige bietet sich morgen, Samstag. Dann stehen im Salzburger Kongresshaus (12.00 bis 21.00 Uhr) 800 Dosen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer zur Verfügung, noch einmal 800 Dosen vom gleichen Impfstoff sind es im Kongresshaus St. Johann im Pongau (ebenfalls 12.00 bis 21.00 Uhr).