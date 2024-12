Saisonstart mit Aus für vergünstigte Einheimischen-Skikarten

Mit "Einmal einheimisch" im Dialekt haben mintunter auch Touristen versucht den günstigeren Tarif zu bekommen.

Die Einheimischentarife in Salzburgs Skigebieten sind mit diesen Saisonstart Geschichte. Damit befolgen die Seilbahngesellschaften eine EU-Regelung. Das seit fünfzehn Jahren geltende Gesetz ordnet die gleichen Preise für sämtliche EU-Bürger an. „Wir in der Branche sehen es so, dass die Einheimischen in ihrem täglichen Leben mit vielen Gästen erhöhte Verkehrsbelastung haben und die Ruhe am Berg nicht gegeben ist“, sagt Ski Amadé-Präsident Daniel Berchthaller. Die Seilbahnen geben ein juristisches Gutachten in Auftrag, weil sie finden, dass Verkehrsunternehmen von der Richtlinie ausgenommen sein sollten. Ende des Jahres soll es vorliegen.