Salzburg: Fliegerbombe gefunden-Kindergarten evakuiert

Kriegsmaterial in Guggenthal bei Koppl von Munitionsbergungsfirma entdeckt - Laut Polizei auch Schule evakuiert.

In Guggenthal in der Gemeinde Koppl im Salzburger Flachgau ist am Dienstagvormittag eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg von einer Munitionsbergungsfirma gefunden worden. Laut Polizei wurden ein Kindergarten und eine Schule evakuiert, die sich im Nahbereich des Kriegsreliktes befinden. "Die Kinder wurden bis zur Abholung der Eltern in Bussen der Feuerwehr untergebracht", sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage.

Die Polizei errichtete einen Sperrkreis im Umkreis von rund 100 Metern. Von der Bombe des Typs AM 100 gehe laut dem sprengstoffkundigen Beamten, der sich vor Ort befinde, derzeit keine Gefahr aus, erklärte die Polizeisprecherin. Die Kollegen vom Entminungsdienst seien am Weg und würden weitere Entscheidungen treffen.

Weil vermutet worden ist, dass sich in dieser Gegend noch Kriegsmunition aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, habe die Munitionsbergungsfirma diesen Bereich detektiert, so die Polizeisprecherin. "Es handelte sich um präventive Maßnahmen." Die Fliegerbombe war um 9.48 Uhr gefunden worden.