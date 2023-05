Der Seelsorger alarmierte die Polizei und lotste die Beamten zu den Eindringlingen.

Salzburg. Ein 56-jähriger Italiener und zwei Ungarn (23 und 28 Jahre alt) brachen am Samstag am frühen Nachmittag in ein Pfarrheim im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ein. Dazu hoben die Eindringlinge die Eingangstür aus den Angeln und kamen so ins Gebäude. Dabei wurden sie allerdings vom Pfarrer überrascht, der das Trio bemerkt hatte. Daraufhin ergriffen die drei ohne Beute die Flucht.

Der Geistliche verfolgte die flüchtenden Einbrecher und alarmierte die Polizei. Wenig später konnten die Uniformierten das Trio am Salzburger Hauptbahnhof festnehmen. Die Verdächtigen – laut Polizei handelt es sich um drei obdachlose Männer – werden auf freiem Fuß angezeigt.