× Niavarani liefert neue göttlich römische Komödie

Michael Niavarani wird ab 24. Mai in seinem Theater im Park zum Göttervater Jupiter. Mit neuer Komödie "Venus & Jupiter" liefet er einen himmlischer Schabernack um Liebe, Betrug, Verwandlung und Eifersucht. Auch Otto Jaus von Pizzera & Jaus ist mit dabei.

Mit dem Vorjahres-Erfolg "Sommernachtstraum" macht sich Michael Niavarani auc h heuer wieder in seinem Theater am Park zu Esel. Dazu liefert er gleich einen neuen Komödien-Hit. Am 24. Mai feiert "Venus & Jupiter" Premiere. Ein himmlischer Schabernack um Liebe, Betrug, Verwandlung und Eifersucht mit aller göttlichen Schwäche und menschlichen Ohnmacht, heißt es dazu. Niavarani spielt den Göttervater Jupiter. In die Rolle der Venus schlüpft Simpl-Star Jennifer Frankl. Dazu sind auch Otto Jaus, vom Hit-Duo Pizzera&Jaus, Maddalena Hirschal oder Lisa-Lena Tritscher mit dabei.

Die von Niavarani und Helena Scheuba realisierte „göttlich römische Komödie“ verspricht viel Spaß: Göttervater Jupiter reist mit Göttertante Venus nach Vindobona, um sich mit seinem Göttersohn Apollo wieder zu versöhnen. Doch es dauert es nicht lange, bis es in dieser verträumten Provinzstadt an der Donau zu gehörigen Liebesverwirrungen kommt. Muss Venus, die Göttin der Schönheit, sich ausgerechnet in einen Mann verwandeln, um die Sklavin Thusnelda zu verführen?