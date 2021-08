Salzburger Café bedient nur Nichtgeimpfte

Im Strobler Café serviert die Betreiberin nur für nicht geimpfte Menschen Kaffee und Kuche.

Strobl am Wolfgangsee. Eigentlich ist für den Gastro-Zutritt österreichweit die 3-G-Regel von Nöten. Ein Lokal am Wolfgangsee geht jedoch einen anderen Weg: Wer hier weilen will, darf auch keinen Fall geimpft sein. Die Frau lehnt bisher jegliches Gespräch darüber ab.

"Man kann nur darüber lachen"

Rechtlich gesehen sei das in Ordnung, so Bürgermeister Josef Weikinger (ÖVP): „Man kann nur darüber lachen, sich seinen Teil denken und an die Gäste zu appellieren, dort nicht hinzugehen. Denn das entspricht nicht unserer Linie ... Wir nehmen es aber nicht so wichtig, uns eingehend damit zu befassen, sondern man belächelt es einfach.“

Neben der Gemeinde distanzieren sich auch Tourismusverantwortliche in der Wolfgangsee-Region von dem Cafe, in dem nur Ungeimpfte bedient werden.