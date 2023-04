Salzburgerin am Großen Barmstein tödlich verunglückt

Eine 45-jährige Salzburgerin ist am Großen Barmstein bei Marktschellenberg in den Berchtesgadener Alpen (Bayern) rund 90 Meter abgestürzt.

Für die Bergwanderin kam jede Hilfe zu spät. Laut der bayerischen Polizei dürfte die Frau aus Hallein bereits am Sonntag verunglückt sein. Sie wurde am Montagabend am Wandfuß tot aufgefunden.

Der genaue Unfallhergang wird noch von Alpinbeamten und Bergführern der Polizei in Berchtesgaden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt. Bisherige Erhebungen haben ergeben, dass die Frau am Sonntag in den späten Abendstunden über einen ausgesetzten Steig zum Gipfel des Großen Barmsteins aufgebrochen war.

Bruder fand die Verunfallte

Nachdem die Salzburgerin von ihren Angehörigen am Montag nicht erreicht werden konnte, suchte der Bruder nach einem Hinweis den Wandbereich des Großen Barmsteins ab. Er fand die Verunfallte zeitgleich mit einem anderen Bergsteiger.

Die Barmsteine sind zwei markante, rund 850 Meter hohe Felstürme und befinden sich oberhalb der Stadt Hallein. Über die Felstürme verläuft die Grenze zwischen dem Landkreis Berchtesgadener Land in Deutschland und dem Land Salzburg in Österreich.