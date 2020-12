Skilehrer feiern Corona-Party in Bad Gastein

Sie waren laut Polizei am selben Tag angereist und wollten dies entsprechend feiern.

Bad Gastein. Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Bad Gastein (Pongau) eine illegale Wohnungsparty aufgelöst. Nachbarn hatten sich über den Lärm beschwert und die Exekutive gerufen. Bei der Kontrolle der Wohnung wurden insgesamt zwölf dänische und schwedische Staatsbürger angetroffen, die in der aktuellen Wintersaison als Skilehrer im Tal arbeiten. Sie waren laut Polizei am selben Tag angereist und wollten dies entsprechend feiern.

Keiner der Beteiligten trug bei der Party einen Mund-Nasen-Schutz, auch der empfohlene Sicherheitsabstand sei nicht eingehalten worden. Die Skilehrer werden angezeigt. Die Gesundheitsbehörden können nun Strafen von bis zu 1.450 Euro pro Person verhängen.