Stauchaos durch Baustelle: Salzburgs Politik fordert Lösung

Auf einer Strecke von 14 Kilometern wird derzeit in fünf Tunneln gleichzeitig gearbeitet.

Salzburg. Fünf Tunnel befinden sich auf der Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen. Aktuell wird in den kommenden Monaten in den Tunneln gearbeitet, es ist auf der Strecke jeweils nur eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung befahrbar. Schon im Vorfeld der Sanierung gab die ASFINAG bekannt, dass Pendler auf der Strecke mit einem täglichen Zeitverlust von insgesamt einer Stunde rechnen müssen - 30 Minuten pro Strecke. Am Sonntag bildete sich aufgrund der Baustellen ein 25 Kilometer langer Stau - die Salzburger Politik fordert rasche Lösungen, da diese Situation den Autofahrern nicht auf Dauer zumutbar ist. Die ASFINAG weist jede Kritik von sich, die Tunnel nach einander zu sanieren würde eine Baustelle von fünf bis sieben Jahren auf der Strecke bedeuten.