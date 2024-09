Steinsucher stürzte in Gletscherspalte im Pinzgau

Unfall auf 2.800 Meter Seehöhe

Ein ortskundiger Steinsucher ist am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr im Bereich der Hohen Riffl in Uttendorf (Pinzgau) in eine Gletscherspalte gestürzt.

Die Gletscherspalte auf ca. 2.800 Metern Seehöhe war durch Geröll verdeckt. Der 43-Jährige konnte sich nicht mehr selbst befreien. Es gelang ihm jedoch, seine Frau via Mobiltelefon zu erreichen, die wiederum die Polizei rief, teilte die Polizei Salzburg mit.

Der Verletzte wurde schließlich von der Bergrettung geborgen und mithilfe eines Polizeihubschraubers in das Tauernklinikum nach Zell am See geflogen.