Sydney-Feuerwerk in der Salzburger Innenstadt

Am Nachmittag gibt es bereits das erste Feuerwerk - auf LED-Leinwand.

Salzburg. Die berühmte Silhouette der Salzburger Altstadt bietet die perfekte Kulisse für den Jahreswechsel. Die Feierlichkeiten zu Silvester finden rund um den Salzburger Dom statt. Der Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz wird dafür um den Kapitelplatz erweitert. Um 14 Uhr wird das Feuerwerk aus Sydney in Australien übertragen. Um 16 Uhr ertönt das Neujahrsschießen der Festungsprangerstutzenschützen von der Festung Hohensalzburg. Pünktlich um Mitternacht läuten die Glocken des Salzburger Doms das Neue Jahr ein und auf der Festung Hohensalzburg wird ein prächtiges Feuerwerk gezündet. In Salzburg sind private Böller nicht erlaubt.