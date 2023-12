Trafik-Räuber zückte bei Überfall Machete

Ein Täter mit ungewöhnlicher Maskierung und möglicherweise verräterischem Schuhwerk wird als Trafikräuber von der Polizei gesucht. Wer (er-)kennt den eher jüngeren Mann, der sein Opfer auf Englisch anherrschte bzw damit Fremdsprachigkeit vortäuschte?

Sbg. Zur Tat schritt der Kapuzenmann am vergangenen Montag in einer Trafik im Salzburger Stadtteil Lehen. Jetzt gibt es die Fotos aus der Überwachungskamera dazu, mit dem die Polizei auf Jagd nach dem bisher Unbekannten ist - der doch aufgrund einiger Eigenheiten von jemanden erkannt werden könnte.

Das Auffälligste: Der Ganove, der bei seinem Coup um 17.30 Uhr eine Machete oder ein größeren Überlebensmesser zückte, ist mit geschätzten 1,60 Metern auch für einen jungen Mann eher klein und die schwarze Jacke mit der grauen Hoodie-Kapuze ist ihm ein paar Nummern zu groß und daher möglicherweise nur ausgeborgt.

Sehschlitze selbst ausgeschnitten

Auffällig sind auch die weißen Sneaker - augenscheinlich der Marke Champion, aufgrund der Schrift statt dem Label am (Kunst-)Leder eher ein älteres Modell. Weiteres zu bemerken ist die Sturmhaube, die nicht wie üblich schwarz, sondern weiß oder hellblau ist. es muss sehr dünner Stoff (gewesen sein), denn ein Mundloch zum Atmen gibt es keines, die Sehschlitze schauen eigenhändig ausgeschnitten aus.

Von der Angestellten forderte er in englischer Sprache mit unbekanntem Akzent, „Give me the money".

Dem gespenstisch anmutendem Täter wurde eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Die unverzüglichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bis dato negativ. Die Ermittlungen zum Sachverhalt durch das Landeskriminalamt Salzburg laufen.

Hinweise sind an das Landeskriminalamt Salzburg unter 059133 50 3333, per Mail an LPD-S-LKA@polizei.gv.at oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.