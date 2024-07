Schlechte Noten - Millionärssohn fackelte Mercedes ab

Wegen schwerer Körperverletzung, Nötigung und schwerer Sachbeschädigungen standen ein 15-jähriger Millionärssohn und dessen Rich-Kids-Kumpel in Wien vor Gericht. Sie kamen mit Haftstrafen auf Bewährung davon.

Wien. Angelastet wurde dem Spross einer betuchten Wiener Wissenschafter- und Unternehmerfamilie, dass er gemeinsam mit dem gleichaltrigen, von Top-Anwältin Astrid Wagner vertretenen Zweitangeklagten und einem noch nicht strafmündigen Komplizen einen Widersacher (15) auf den Schafberg gelockt, verprügelt, bedroht und beraubt haben soll. Beute: die Airpods des Burschen und seine Jacke. Motiv: Es ging wohl um ein Mädchen.

So einen Mercedes-Kastenwagen zündeten die Wohlstandsteenies an. © pappas.at ×

Ebenfalls am Schafberg zündeten sie auf einem Parkplatz einen Mercedes 211 CDI-Kastenwagen an. Danach schlugen sie bei einem Fiat 500, einem Audi A6, einem Volvo und einem weiteren Mercedes die Windschutzscheiben ein oder traten karatemäßig die Rückspiegel ab. Haupttäter, der sich als solcher auch vor Gericht outete: der Millionärssohn. Motiv: Frust, schlechte Noten, in falsche Kreise geraten.

Vor Gericht geben sich die beiden Rich Kids geläutert. Der im piekfeinen Anzug im Gerichtssaal vor den Fotografen dann doch gelangweilt herumlungernde Unternehmerspross kann überdies auf psychologische und sozialpädagogische Betreuung (im Rahmen eines einjährigen Auslandsaufenthaltes) verweisen. Dann übergab der Anwalt des Burschen der Opfervertreterin noch im Gerichtssaal 4.800 Euro Schmerzensgeld.

Die Urteile: drei Monaten bedingt für den Erstangeklagten und sechs Monate bedingt für den Zweitangeklagten und Mandanten von Astrid Wagner, dem vor allem der Raub angelastet wird.