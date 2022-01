× Schüsse auf Bundesheer: Schlepper in Ungarn gefasst

Nach den Schüssen eines Schleppers auf Soldaten an der ungarischen Grenze im Südburgenland am Montag konnten nun zwei Verdächtige in Ungarn verhaftet werden.

Die Fahndung nach dem Schützen, der am Montag Schüsse auf Bundesheer-Soldaten an der ungarischen Grenze abgefeuert hatte, verlief erfolgreich: Am Mittwochmorgen konnten ungarische Polizeibeamte ein Auto mit drei Insassen stoppen. Unter ihnen befand sich der gesuchte 25-jährige Moldawier und ein weiterer Verdächtiger.

„Ich danke der ungarischen Polizei für die enge Zusammenarbeit und beglückwünsche sie zum raschen Fahdungserfolg. Der gegenständliche Fall hat einmal mehr gezeigt, wie effizient und rasch die Kooperation an der burgenländisch – ungarischen Grenze funktioniert. Das Polizeikooperationszentrum in Nickelsdorf ist dabei Dreh- und Angelpunkt der grenzübergreifenden Ermittlungsarbeit“, so Innenminister Karner.

Soldaten wollten am Montag in der Früh das Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen beim Grenzübergang Bildein (Bezirk Güssing) kontrollieren, der Fahrer stieg jedoch aufs Gas. Der Wagen wurde auf einem Feldweg verfolgt, als er dann von der Straße abkam. Ein Verdächtiger lief daraufhin Richtung Ungarn davon und schoss von ungarischem Staatsgebiet aus zwei Mal auf die Bundesheerangehörigen. Sie blieben unverletzt, ebenso die zwölf Flüchtlinge, die sich in dem großen Van befanden. Die Männer aus Afghanistan suchten im Anschluss um Asyl an. Ein zweiter Schlepper, ein 22-Jähriger aus Moldawien, wurde festgenommen.