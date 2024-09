Schuhe ragten aus Heuballen - Mann schwer verletzt

Ein Kärntner geriet am Samstag in eine Heuballenpresse geraten und wurde dabei schwer verletzt. Der 77-Jährige war offenbar hinter der Presse vorbeigegangen, als sie sich automatisch schloss und den Mann einklemmte.

Ktn. Der schreckliche Unfall ereignete in Glanegg im Bezirk Feldkirchen: Dort wollte ein 26-Jähriger aus Klagenfurt am Hof eines Bekannten mit der einer Heuballenpresse, die an einen Traktor angehängt war, arbeiten. Hierfür öffnete er, bevor er losfuhr, die hydraulische Auswurfklappe und kontrollierte das Innere der Presse. Dann ging er zum angehängten Traktor und schloss von dort aus die Auswurfklappe. Über eine Videokamera konnte er den hinteren Bereich kontrollieren - auch dabei war nichts Ungewöhnliches zu sehen.

Anschließend fuhr der 26-Jährige zu einer Wiese, um dort Heumahden aufzunehmen und zu pressen. Nach eigenen Angaben vernahm er ein leichtes Ruckeln. Da aber keine weitere verdächtige Bewegung folgte, fuhr er weiter. Plötzlich allerdings sah er, dass am anderen Ende der Wiese Schuhe aus einem Heuballen ragten!

Zu seinem Schrecken entdeckte der Traktorfahrer einen 77-Jährigen, der am Hof seines Bekannten lebte. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Mann auf dem Hofgelände just in dem Augenblick, als der Lenker von der Ballenpresse zum Traktor ging, sich von hinten in den Bereich der offenen Ballenpresse begeben haben. Als der Lenker die hydraulische Auswurfklappe schloss, wurde der Mann durch die sich schließende Auswurfklappe vorerst in der Ballenpresse eingeklemmt und offensichtlich auf der Wiese im Zuge der Ballenpressung wieder aus der Presse gedrückt.

Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ermittlungen laufen.