Schulen trotz Lockdown voll

Vor allem in Volksschulen sind manche Klassen so voll wie in Normalzeiten.





Riesenwirbel nach der ÖSTERREICH-Story: Wie berichtet, fordert eine Direktorin einer Wiener Volksschule die Eltern auf, die Kinder daheim zu lassen, derzeit befänden sich „75 bis 80 % der Kinder in Betreuung“.„Die Einhaltung der Abstandsregelungen und die Einschränkung der sozialen Kontakte sind so fast unmöglich“, schreibt die Volksschuldirektorin.