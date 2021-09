Schwarzenegger: Bierchen nach Digital-Konferenz

Arnold Schwarzenegger war am Donnerstag in München zu Gast.

Cool. Nachdem Arnold Schwarzenegger Anfang der Woche zu Gast bei der Kölner „Digital X“-Konferenz war und nebenbei mit Kumpel Ralf Möller die Kölner Innenstadt am Fahrrad erkundete, traf er am Donnerstag in München ein. Sein erster Weg führte ihn zu seinem alten Freund Alfons Schuhbeck, mit dem er sich ein kühles Bier genehmigte.

Heimat. Ob Arnie im Zuge seines Deutschland-Trips auch nach Österreich kommt, ist noch offen. Weit hätte er es aus München zumindest nicht..