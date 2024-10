Schweinerei auf der Autobahn forderte Feuerwehr

Die gesamte Ladung seines Kühlanhängers - 15 Tonnen Schweinehälften - verlor ein Lkw-Chauffeur bei einem nächtlichen Unfall auf der Tauernautobahn. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und raste in die "Sauerei" auf der Fahrbahn.

Ktn. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 56-jähriger Kraftfahrer um 4.40 Uhr in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf der A 10 bei Spittal an der Drau in Fahrtrichtung Villach ins Schleudern geraten.

© FF Spittal an der Drau ×

Das Schwerfahrzeug touchierte die Leitschiene und kippte schließlich um. Bei dem Crash wurde der Sattelauflieger so stark beschädigt, das die gesamte Ladung, nämlich 15 Tonnen Fleisch in Form von Schweinehälften, auf der Fahrbahn verteilt wurde.

Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte sein BMW-Kombi mit Linzer Kennzeichen nicht mehr rechtzeitig anhalten und wurde somit ebenfalls in den Unfall verwickelt. Er kam ohne Verletzungen davon.

In Zusammenarbeit mit Autobahnpolizei, der ASFINAG, einem Abschleppdienst und einem privaten Transportunternehmen wurde das Ladegut umgeladen, der beschädigte Sattelzug geborgen sowie anschließend die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigemacht. Die Feuerwehr Spittal an der Drau stand fünf Stunden mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Während der Aufräumarbeiten musste der Wolfsbergtunnel in Richtung Villach für den Verkehr gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau im Frühverkehr.