Der Soldat wurde mit einer C-130 „Hercules“ nach Österreich transportiert

Das Bundesheer hat in der Nacht auf Sonntag einen schwer an Covid-19 erkrankten Soldaten aus dem Kosovo evakuiert. Der Mann wurde mit einer C-130 "Hercules" aus Pristhina zur dringenden weiteren Behandlung nach Österreich ausgeflogen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Mit an Bord war ein intensivmedizinisches Notfallteam. Der Einbau eines speziellen Containers in die "Hercules" ermögliche eine intensivmedizinische Betreuung auch in der Luft.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lobte die Rettungsaktion. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir in der Lage sind, Personen die im Auslandseinsatz nicht ausreichend medizinisch versorgt werden können, unverzüglich nach Österreich heim zu holen", sagte sie in einer Aussendung. Der Patient befinde sich in einem Linzer Spital.