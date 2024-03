Security stieß Raucher über Treppe: Lebensgefahr

In St. Georgen am Kreischberg beim bekannten Skigebiet kam es in einem Bar-Beisl zu einem fatalen Streit um die Durchsetzung des Rauchverbots.

Stmk. Konkret ging es Samstag um 19.20 Uhr in einem Lokal, das am Abend zur Disco wird und deshalb Sicherheitsleute, sprich: Türsteher beim Einlass hat, darum, dass ein 29-jähriger Einheimischer mit einer Zigarette im Mundwinkel in das gut besuchte Lokal wollte - daran wollte ihn der Security (25) hindern. Um die Durchsetzung des Rauchverbots bzw. des Hausrechts entbrannte dann ein handfester Streit, der leider fatal endete. Die anfängliche Diskussion mündete nämlich in ein Gerangel, im Zuge dessen der Sicherheitsmann den 29-Jährigen von sich wegstieß. Dabei stürzte der Mann über eine Stiege auf den darunterliegenden Parkplatz und blieb dort bewusstlos liegen. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Ein Notarztteam versorgte den schwer verletzten Mann weiter und lieferte ihn ins LKH Klagenfurt ein. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte sind die Verletzungen des 29-Jährigen lebensbedrohlich - er hat eine schwere Kopfverletzung und eine Hirnblutung erlitten. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.