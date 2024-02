Semesterferien: Hier droht am Wochenende ein Stau-Chaos

Auf diesen Strecken müssen sich Autofahrer auf lange Verzögerungen eisntellen.

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol bekommen am Freitag rund 290.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wieder dem Ende zu - sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

Der Schichtwechsel dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen. Dazu kommen noch der Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen sowie in Teilen der Tschechischen Republik. Die dritte und letzte Staffel der Semesterferien in Österreich steht ab 19. Februar dann in der Steiermark und Oberösterreich an.

Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

Auf diesen Strecken drohen laut ÖAMTC Staus.

Vorarlberg/Tirol:

Rheintal Autobahn (A14), Höhe Bludenz, bei der Abfahrt ins Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16), vor den Tunnels

Silvretta Straße (B188), auf der Zufahrt in den Raum Ischgl in Tirol sowie ins Montafon in Vorarlberg (L188)

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Seefelder Straße (B177), zwischen Scharnitz und Zirl

Achensee Straße (B181) zwischen Maurach a. Achensee und Wiesing

Zillertal Straße (B169), Strass i. Z. - Mayrhofen

Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Wiesing

Loferer Straße (B178), Steinpass - Lofer - St. Johann i. T. - Wörgl

Salzburg:

West Autobahn (A1), Höhe Walserberg

Tauern Autobahn (A10), zwischen Golling und Werfen

Pinzgauer Straße (B311), Bischofshofen - Zell am See - Lofer

Steiermark:

Ennstal Straße (B320) zwischen Liezen und Schladming

Bayern:

München - Salzburg (A8)

Inntaldreieck - Kufstein (A93)

München - Garmisch-Partenkirchen (A95/B2)

Um dem massiven Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegenzuwirken, gibt es in Salzburg und Tirol Maßnahmen in Form von Auffahrts,- Abfahrts- oder Durchfahrtssperren für ortsfremden Verkehr. In Vorarlberg werden einige Rampen der Arlberg Schnellstraße (A16) für alle Fahrzeuge gesperrt, so der ÖAMTC.