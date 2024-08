Servus Österreich!

RADIO BOLLERWAGEN, der Sender des Audio-Unternehmens Bollerwagen Audio FlexCo mit Sitz in Wien, bereichert ab sofort die Programm-Vielfalt über das DAB+ Sendernetz der ORS group im gesamten österreichischen Raum.

„Wir freuen uns sehr, dass RADIO BOLLERWAGEN nun auch bei unseren Nachbarn auf dem bundesweiten MUX III mit „Xtreme Party Music“ vertreten ist. Wir bringen Vielfalt in das Programmangebot und liefern für jede Party garantiert die passende Playlist. Von Après-Ski bis hin zur Hüttengaudi - wir haben für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, freut sich Harald Gehrung, Geschäftsführer der Bollerwagen Audio FlexCo. „Mein besonderer Dank geht an Herrn Rechtsanwalt Dr. Gerald Ganzger und an seine Kolleginnen von der Kanzlei LGP Lawyers, der uns bei der Gründung unserer Firma perfekt unterstützt hat, sowie an Alexandra Sükar und ihrem Team von der radio content austria GmbH“, ergänzt er.

Die Rechtsform der „FlexCo“ gibt es in Österreich erst seit Anfang 2024. Rechtsanwalt Dr. Ganzger: „Wir freuen uns sehr, dass wir RADIO BOLLERWAGEN bei seinem Markteintritt in Österreich juristisch begleiten durften und sich RADIO BOLLERWAGEN für die neue und sehr moderne Gesellschaftsform der „flexiblen Kapitalgesellschaft“ (FlexCo) entschieden hat, die gerade für junge Medienunternehmen ideal ist.“

RADIO BOLLERWAGEN wird auch musikalisch in Österreich zu Hause sein. Es ist vorgesehen, dass österreichische Songs und Künstler stärker im Programm vertreten sind. Inhaltlich liefert die radio content austria GmbH die entsprechenden Audio-News-Produkte: „Mit unserer modularen Nachrichten-Zulieferung ist Individualität garantiert! RADIO BOLLERWAGEN, wir sind bereit und freuen uns, eure Hörerinnen und Hörer mit topaktuellen und maßgeschneiderten Nachrichten zu versorgen“, so Alexandra Sükar, Geschäftsführerin von rca.

Weitere Infos unter www.radiobollerwagen.at