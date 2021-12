Der ''Falter'' zeigt in seinem neuen Sonderausgaben-Cover die nackte Brust von Kurz' Freundin Susanne Thier und erntet damit einen Riesen-Shitstorm.

Wien. Der Falter hat mit seinem aktuellen Cover einen Mega-Shitstorm ausgelöst: Die Wiener Wochenzeitung zeigt in seinem neuen Sonderausgaben-Cover die Freundin von Sebastian Kurz, Susanne Thier, nackt. Kurz, der kürzlich Vater wurde, zog sich Anfang des Monats aus der Politik zurück um ein ruhigeres Leben mit der Familie zu verbringen. Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Kurz drängte sich hingegen nie in die Öffentlichkeit – dass der Falter nun ausgerechnet sie in einer Fotomontage nackt auf dem Cover zeigt, sorgt für Unverständnis und scharfe Kritik.

Selbst langjährige Falter-Leser zeigen sich empört. Aber auch Dutzende Politiker und Medienvertreter kritisieren das Titelbild. "Sexistisch", "beleidigend", "frauenfeindlich", sind nur einige der Twitter-Kommentare zur der Falter-Entgleisung. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits eine Welle der Empörung.

"Widerwärtig!"

Selbst ZiB2-Anchorman Armin Wolf postet: "Ich bin als FALTER-Fan wirklich erstaunt, dass es in der Redaktion nicht genügend Leute gibt, die bei sowas sagen: „Das kann nicht euer Ernst sein. Wir machen hier keine Maturazeitung aus den 1980ern." Sein ORF-Kollege Hanno Settele bezeichnet das Cover als "Epic Fail". Kanzler-Sprecher Daniel Kosak spricht von einer "Grenzüberschreitung." Und Ex-SPÖ-Medienminister Thomas Drozda postet gar: "Widerwärtig, unverständlich, deplatziert."

Inseraten-Stopp gefordert

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert bereits einen sofortigen Stopp öffentlicher Inserate im Falter. "Die Wiener Wochenzeitung ist nur durch Geld der öffentlichen Hand überlebensfähig. In manchen Ausgaben sind etwa 65 Prozent aller Inserate durch den Steuerzahler finanziert."



Keine Stadt Wien Inserate für das sexistische Kampfblatt @falter_at https://t.co/yd6VAhKZ3u — Dominik Nepp (@DominikNepp) December 22, 2021

So empören sich die User auf Twitter:

Der Falter hat zB Sebastian Kurz halbnackte Freundin auf sein Cover gezeichnet. Ja klar, das garantiert Aufmerksamkeit. Aber es ist so dumm, so platt, wo sexistisch. Wer winkt so einen dummen Schmarrn durch? — Paul Schuierer-Aigner (@pablodiabolo) December 21, 2021

#BoB vom #Falter ist die reine Provokation, immer wieder und das ist ja auch ok. Aber die Lebensgefährtin eines Politikers so darzustellen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren ist schäbig. Es ist nur sexistisch, es verletzt auch die Würde dieser Frau. — Veronika Bohrn Mena (@VBohrnMena) December 22, 2021

Sexistisch, Frauenfeindlich, Beleidigend - nicht lustig! — René Dretnik (@rdretnik) December 22, 2021

Ich hab meinen Tweet gelöscht, weil ich das Bild nicht noch weiter verbreiten will. Deshalb hier nochmal ohne:



Uncool, #Falter. Eine (mutmaßlich) unbeteiligte Frau und Privatperson hier so entblößt und objektifiziert mitten ins Bild zu zerren geht echt nicht. — Maria Mayrhofer (@mariamayrhofer) December 21, 2021

Die Frau von Kurz mit Kind reinzuziehen ist sowas von falter-, sorry letztklassig! Und ich bin der letzte, der das Kurz-System verteidigt, aber das ist nur noch eine linke Sauerei der Extraklasse. Schämt Euch! https://t.co/dbtf87JIRI — Harald Vilimsky (@vilimsky) December 21, 2021

warum zieht ihr hier die partnerin von @sebastiankurz rein??? — richard grasl (@richardgrasl) December 21, 2021

Das Bild des belgischen Malers Jacob Jordaens "The Holy Family with Shepherds" diente der Wochenzeitung Falter als Vorlage – mit einer Fotomontage wurden die Gesichter von Sebastian Kurz, Susanne Thier, Alexander Schallenberg und Herbert Kickl für das Cover eingefügt.