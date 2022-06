Sieben neue Affenpocken-Fälle in Österreich

In Österreich sind sieben weitere Fälle von Affenpocken aufgetreten, sechs davon in Wien. Somit erhöht sich die Fallzahl hierzulande auf elf, informierte das Gesundheitsministerium am Freitag in einer Aussendung.

Bisher waren zwei Fälle in Wien und zwei in Niederösterreich bekannt geworden. Die Erkrankung ist seit einigen Wochen in Österreich meldepflichtig. Auch die Erhebung von Kontaktpersonen der Neuerkrankten läuft bereits, so das Ministerium. Die Gesundheitsbehörden in den betroffenen Bundesländern haben die notwendigen Maßnahmen veranlasst und die weiteren Fälle werden den internationalen Gesundheitsbehörden gemeldet. Bisher hat nur Wien die sechs weiteren Fälle bestätigt, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA sagte. Keiner der Infizierten im Spital Somit hat es insgesamt acht Affenpocken-Erkrankte in der Bundeshauptstadt gegeben, wobei sich ein Patient wieder davon erholt hat. Die restlichen sieben Betroffenen sind behördlich abgesondert. Keiner der Wiener Affenpockenfälle wird derzeit in einem Spital behandelt. Bei den sieben Fällen in Wien handelt es sich um sieben Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Die Symptome gehen von ganz leichten Fällen mit wenigen vereinzelten Pusteln bis zu breitflächigeren Ausschlägen. "Soweit wir das bisher eruieren konnten, ist keine der Personen gegen Pocken geimpft", hieß es aus dem Hacker-Büro. Die bekannten Spitalsaufenthalte bisher waren allerdings reine Vorsichtsmaßnahme, die Krankheitsverläufe selbst machten keinen Spitalsaufenthalt zwingend notwendig, hieß es. Impfung ist nicht nötig Eine Impfung der Allgemeinbevölkerung gegen Affenpocken sei aus aktueller Sicht medizinisch nicht notwendig und stehe in Österreich deshalb nicht zur Diskussion, betonte das Ministerium. Affenpocken werden in erster Linie im direkten Kontakt übertragen. Allerdings läuft derzeit die Beschaffung eines gegen Affenpocken zugelassenen Impfstoffs in Abstimmung mit den europäischen Behörden. Sobald dieser verfügbar ist, werde das Gesundheitsministerium bekannt geben, ob bzw. für welche Personengruppen dieser eingesetzt werden soll. Merkblatt mit wichtigen Informationen © Sozialministerium × Weil das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor der die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Affenpocken bei bevorstehenden Festivals und großen Partys gewarnt hat, hat das Gesundheitsministerium ein neues Merkblatt mit wichtigen Tipps zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten erarbeitet und veröffentlicht. Neben den Affenpocken behandelt dieses Infoblatt auch sexuell übertragbare Infektionen (STIs) und Covid-19. Dazu wurden wesentliche Tipps zur Vorbeugung und zum Vorgehen beim Verdacht auf eine Infektion zusammengefasst. Die Broschüre soll als Begleiter für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Großveranstaltungen, Festivals und Feiern sein. Das Gesundheitsministerium informiert damit auch Veranstalter und Organisator von Events über Maßnahmen zur Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten. Das gesamte Merkblatt