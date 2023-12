Ski-Helm zerbrach bei Pistenunfall - Bub schwer verletzt

Ein 9-jähriger Skifahrer zog sich Krippenstein schwere Kopfverletzungen zu. Bei der Talabfahrt nach Obertraun stürzte der Bub so schwer, dass er er Heli ins Krankenhaus gebracht werden musste.

OÖ, Tirol. Der Bub war am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam mit seiner Familie auf der Krippenstein-Talabfahrt unterwegs, als sich der schwere Skiunfall ereignete. Der 9-Jährige aus Deutschland kam laut Polizei am Pistenrand zu Sturz und schlitterte ins schneearme Felsgelände. Der Aufprall war so heftig, dass der Skihelm zerbrach. Der Kleine zog sich schwere (Kopf-)Verletzungen zu. Es wurde von seiner geschockten Mutter, Pistenhelfern und einem Notarzt erstversorgt.

Wegen des starken Windes konnte der Hubschrauber bei der Rettungsaktion nicht direkt an der Unfallstelle landen, weshalb der Notarzt mit einem Motorschlitten zur Einsatzstelle gebracht wurde. Schließlich transportierte das Heli-Team "Martin 3" den Buben in ein Spital, bestätigte die Polizei.

Mädchen (10) raste gegen Baum

Zu einem weiteren schweren Ski-Unfall mit einem Kind kam es am Christtag im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg in Tirol: Ein Mädchen verlor bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über die Skier und fuhr in einen Ziehweg, wo die Deutsche mit dem Baum kollidierte. Ein nachfolgender Skifahrer leistete gemeinsam mit den Eltern der 10-Jährigen sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. In weiterer Folge wurde die Zehnjährige nach der Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen.