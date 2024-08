So planten die Täter den Swift-Anschlag

Die beiden Täter, die einen Anschlag auf die Swift-Konzerte in Wien planten, wurden gefasst. So planten sie den Anschlag.

Beim Haupttäter handelt es sich um einen 19-Jährigen. Er wurde am Mittwoch in Ternitz, in Niederösterreich, verhaftet. Auf den Anschlag auf das Swift-Konzert hat er sich minutiös vorbereitet:

Am 25. Juli kündigte er seinen Job mit den Worten: "Ich habe noch Großes vor."

Danach veränderte er sein äußeres Erscheinungsbild drastisch. Er verwandelte sich zum IS-Mann.

Der zweite Täter ist ein 17-Jähriger, auch er bereitete sich auf die Tat vor und veränderte sein Leben komplett:

Vor der Tat trennte er sich von seiner Freundin.

Er kappte alle Verbindungen zu seinem alten Leben

Mutation zum IS-Kämpfer

Beide veränderten ihre soziales Leben komplett, um als IS-Männer einen Anschlag auf das Swift-Konzert auszuüben. In Ternitz bauten sie an einer Sprengstoff-Bombe mit Wasserstoffperoxid. Der Sprengstoff wurde sogar hergestellt und war bereit zur Zündung.

Alle Verdächtiger konnten gefasst werden. Die Polizei betont, dass kein Verdächtiger mehr flüchtig ist. Dass die Täter eine Konzertkarte hatten, ist den Behörden nicht bekannt.

Der Anschlags-Plan und alle Hintergründe

Der perfide Plan der Täter: Sie wollte Menschen von außerhalb des Stadions töten. Das weitere Konzerte einer Gefährdungslage unterliegen, bestreiten die Behörden.