So teuer wird unser Oster-Fest

Kinder freuen sich auf die Nest-Suche – für Erwachsene wird es ein teurer Spaß.

Wien. Ab sofort haben die 1,2 Millionen Schüler Österreichs frei. Für viele das Highlight: Das Osterfest in einer Woche zum Abschluss der Ferien.

In unzähligen Familien löst es jedoch starke Nervosität aus: Die enorme Inflation macht es wohl zum teuersten Fest aller Zeiten. Auch hier wirkt sich Putins Angriffskrieg auf die Ukraine stark aus. Zwei Drittel der Bevölkerung müssen sich derzeit finanziell einschränken. Jeder Fünfte muss persönliche Ausgaben sogar auf lebensnotwendige Güter beschränken.

Eier, Schokohasen & Co. – alles ist teurer

Geschenke. Auch wenn die Inflation laut Schnellschätzung für den März endlich wieder sinkt, im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise förmlich explodiert. ÖSTERREICH hat eine fiktive Einkaufsliste erstellt. Am deutlichsten verteuert ist die Butter für den Oster-Brunch: plus 32 % im Vergleich zum Vorjahr (Daten der Statistik Austria).

+30 %! Fahrräder – in vielen Familien ein Muss für die Kinder – sind seit dem letzten Fest um fast ein Drittel im Preis gestiegen (Quelle: Geizhals). Blumen als Gastgeschenk oder als Tischdeko sind um 27% teurer.

Festessen & Geschenke: Bis zu 32% teurer

Butter: 32,1% Fahrräder: 30% Flugticket: 29% Blumen: 26,6% Schinken: 19,8% Eier: 19,2% Lamm: 19,1% Hotel (4/5 Stern): 17,9% Brot: 16,1% Gemüse: 15,3% Spinat: 14,2% Alkoholfreie Getränke: 14,1% Essen im Lokal: 12,3% Brettspiel: 10,8% Marmelade: 10,4% Therme Eintritt: 8,7% Sportbekleidung: 6,6% Alkoholische Getränke: 5,8% Schokolade: 5,6% Laufrad/Dreirad: 4,9%

Auch das häufigste Geschenk (Schokohasen werden von 49 % der Menschen gegeben, siehe oben) sind um 5 % teurer geworden.

280 Millionen. Laut einer Studie des Handelsverbands geben wir heuer in Summe 280 Millionen Euro für das Fest aus. Jeder Einzelne gibt im Schnitt 60 Euro für Geschenke aus, 50 Euro für das Festessen – in Summe also 110 Euro. Der Handel freut sich: Es ist nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest.

Die beliebtesten Oster-Geschenke

Schokohasen (49%) Gefärbte Eier (41%) Spielwaren (23%) Blumen (18%) Selbstgebackenes (16%)

Ranking: Burgenländer schenken am meisten

Vergleich. Auch hier zeigt sich die immense Auswirkung der Teuerung: Vor einem Jahr noch hatten wir im Schnitt Ausgaben von 90 Euro für das Osterfest. „Das Plus von mehr als 22 % ist allerdings fast ausschließlich inflationsgetrieben“, sagt Rainer Will vom Handelsverband.

Übrigens: Die spendabelsten Osterhasen sind im Burgenland zu finden (115 Euro), am wenigsten geben die Wiener für ihre Liebsten aus (85 Euro).