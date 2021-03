ÖSTERREICH hat die Strafstatistik im Zusammenhang mit Corona.

Wien. Im November 2020, als die Neuinfektionen am Höhepunkt waren, gab es im Tagesschnitt rund 200 Anzeigen pro Tag wegen Ver­stößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz.

Seit Ende Jänner steigt die Anzahl der Strafen konstant an: Bisheriger Höhepunkt war der 31. Jänner mit österreichweit 2.141 Anzeigen. Am 20. März waren es 1.378. Das beinhaltet Verstöße gegen die Masken-Tragepflicht bei Demos sowie zu geringer Abstand, Partys, illegale Veranstaltungen. Insgesamt gab es seit Mitte November in Österreich 68.965 Anzeigen. Im Tagesschnitt sind es derzeit 560. Dennoch sinkt die Disziplin der Menschen konstant, die Zahl der Eklats bei Polizeieinsätzen steigt.