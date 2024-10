Soldat (21) in Kärntner Kaserne angeschossen

Heute nach 16:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Rekrut in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau angeschossen und verletzt.

Beide sind Grundwehrdiener und gehören dem Militärkommando Kärnten an und beide stammen aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Die Rettungskette wurde aktiviert und der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Militärpsychologe vor Ort Die Umstände des Vorfalles werden durch eine Unfallkommission des Militärkommandos Kärnten geklärt. Ein Militärpsychologe betreut die Personen in der Kaserne.