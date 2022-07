Spieler knackt Joker-Jackpot - gewinnt aber keinen Cent

Ein Spielteilnehmer hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Hitzeferien für Fortuna? Der hochsommerliche Sonntag ging ohne Sechser sowohl bei Lotto als auch bei LottoPlus und auch ohne Joker zu Ende. Beim Lotto Sechser geht es daher am Mittwoch um einen Jackpot, der mit etwa 1,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Beim Joker hätte es – wie auch schon am vergangenen Mittwoch – eine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war auch hier das „Ja“ nicht angekreuzt. Damit gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn, und am Mittwoch wird ein Doppeljackpot mit rund einer halben Million Euro ausgespielt.