Leichtfried und Kaiser trauern.

Der langjährige SPÖ-Bildungspolitiker Dieter Antoni ist am Samstag im 80. Lebensjahr verstorben. Aus dem Parlamentsklub und der Kärntner Landespartei kamen am Montag Trauerbekundungen. Vize-Klubobmann Jörg Leichtfried erklärte in einer Aussendung, die Sozialdemokratie verliere einen ihrer profiliertesten Bildungspolitiker. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nannte ihn ein Vorbild, "er war ein Pädagoge mit Weitblick und ein Politiker mit Profil".

Antoni, am 23. Juni 1942 in Znaim geboren, war Volks- Haupt- und Mittelschullehrer, bis er 1975 Mitarbeiter im Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport in Klagenfurt wurde. Von 1990 bis 2002 war er Abgeordneter im Nationalrat und Bildungssprecher des SPÖ-Parlamentsklubs. Zudem fungierte er als Vorsitzender der SPÖ-Sektion 25 im Bezirk Klagenfurt-Stadt und Vorsitzender des Bezirksbildungsausschusses von Klagenfurt.