Sprengsätze bei Zeugen Jehovas: Neue Schock-Details

Ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas steht unter Verdacht, seit Sommer 2023 mehrere Sprengsätze bei Fahrzeugen und Gebäuden der Glaubensgemeinschaft platziert zu haben.

Manche der Bomben gingen hoch, verletzt wurde dabei niemand. Der 55-Jährige ist Mittwochmittag an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden, hieß es bei einer Pressekonferenz in Graz. Er ist geständig, hatte seine Frau im Visier, aber eine am Auto seiner Ex-Frau montierte Bombe ist verschwunden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gratulierte in einer Aussendung: "Anerkennung an die beteiligten Ermittler, vor allen an das steirische Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Durch professionelle Ermittlungen konnte ein gefährlicher Straftäter festgenommen, weitere mögliche Anschläge verhindert und Menschenleben geschützt werden."

Mehr dazu in Kürze ...