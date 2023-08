Stalker (24) wollte neuen Freund von Ex niederstechen

Frau vergewaltigt: Täter hätte nicht in Österreich sein dürfen Neue Details im Fall der am Samstagmorgen in Wien-Brigittenau vergewaltigten Frau: Der 24-jährige Tunesier soll sie bereits zuvor in einer Disco belästigt und sie schließlich durch halb Wien unbemerkt verfolgt haben. Außerdem war der mutmaßliche Täter offenbar illegal im Land.