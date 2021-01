Starke Schneefälle: Bahnstrecken unterbrochen

Wegen der anhaltenden Schneefälle, bleibt bis auf weiteres die Arlbergbahnstrecke gesperrt.

Nach den erneut starken Schneefällen wurde die Sperrung der Strecke zwischen Bludenz bis nach Ötzal ausgeweitet, diese gelte voraussichtlich bis Samstag. Danach erfolgt eine erneute Lagerbeurteilung, laut ÖBB. Am Brenner war vorerst die gesamte Strecke bis Innsbruck unterbrochen. Man sei mit allen Kräften im Räumeinsatz, so Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.

Die Situation sei insgesamt "sehr herausfordernd" für die ÖBB. Im Arlberggebiet komme zur Lawinengefahr die große Schneehöhe hinzu. "Am Gleis liegen rund 1,30 Meter Schnee", so Gasser-Mair.

Alle Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Man sei daher mit sämtlichem schweren Gerät und allen verfügbaren Mitarbeitern im Einsatz. Der Abschnitt Bludenz - Landeck war bereits am Donnerstag gesperrt worden. Wegen einer von umgeknickten Bäumen verursachten Oberleitungsstörung wurde die Sperre am Freitag bis Ötztal ausgeweitet. Eine weitere Verkehrsunterbrechung gebe es auf der Karwendelbahn zwischen Innsbruck und Seefeld. Ebenfalls unterbrochen war am Freitag die Strecke von Feldkirch nach Buchs (St. Gallen), damit also die Zugverbindung nach Zürich.

Für Ersatzverkehr ist bedingt gesorgt

Ein Schienenersatzverkehr für den Nah- und Fernverkehr sei auf den betroffenen Abschnitten eingerichtet, allerdings sei auch die Straßensituation derzeit nicht einfach. Man rate daher Reisenden, von derzeit nicht unbedingt notwendigen Reisen in dem Gebiet abzusehen und diese zu verschieben, so Gasser-Mair. Mit winterbedingten Sperren haben die ÖBB zwar reichlich Erfahrung, allerdings sei so viel Schnee in so kurzer Zeit durchaus eine Besonderheit. Wie lange die Sperren anhalten werden, war vorerst nicht abzusehen.