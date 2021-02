140.000 € Rente für tote Mama kassiert

Ein unverschämter Fall von Sozialbetrug wurde jetzt in der Steiermark gestoppt.

Dort bekam die Pensionsversicherungsanstalt nämlich einen anonymen Tipp, dass eine 92-Jährige, die monatlich 1.491,19 überwiesen bekam, bereits am 04.09.2014 im 85. Lebensjahr verstorben ist!



Und dass die überwiesene Rente seitdem noch immer regelmäßig behoben wird – in Summe kamen so im Laufe von fast sieben Jahren 109.561,55 Euro zusammen.



