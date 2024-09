15-Jähriger kracht mit Moped in Traktor-Anhänger - tot

Am Mittwochabend kam es in der Südoststeiermark zu einem verhängnisvollen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein Mopedlenker erlitt tödliche Verletzungen.

Ein 15-jähriger ist am Mittwochabend bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der L211 zwischen Gnas und Grabersdorf in der Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Bub war laut Polizei in Richtung Grabersdorf unterwegs, als er zunächst einen gleichaltrigen Mopedlenker und danach einen Traktor mit Anhänger überholte. Beim Überholen kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegen. Er verlor in weiterer Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Anhänger.

Ein alarmiertes Notarztteam konnte den schwer verletzten Jugendlichen nicht mehr retten, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die L211 war laut Polizei für den Zeitraum des Einsatzes für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.