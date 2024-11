18-jähriger Islamist trainierte mit "Sprengstoffgürtel"

Das Einsatzkommando Cobra und das Landesamt für Staatsschutz führten eine Razzia durch. Dabei wurde ein unter der Matratze verstecktes Küchenmesser und Propagandamaterial sichergestellt. Der radikalisierte 18-Jährige ist jetzt in U-Haft.

Steiermark. Ein in der Weststeiermark aufhältig gewesener junger Erwachsener (18), soll sich seit Ende 2023 aktiv dem islamischen Glauben zugewandt und zusehends in Richtung Islamismus radikalisiert haben. Nachdem der vorbestrafte Wiener eine religiös motivierte Körperverletzung begangen, und seine Radikalisierung vorangetrieben hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz im September 2024 seine Festnahme an. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen.



Der in Wien geborene Mann wuchs in schwierigen familiären Verhältnissen auf und kam bereits im Kindesalter mit dem Gesetz in Konflikt, wie die Polizei berichtet. Um den 18-Jährigen zu resozialisieren war er seit 2022 in einer Unterkunft in der Weststeiermark untergebracht. Dort fiel seinem Umfeld seit Dezember 2023 seine zunehmende Wesensveränderung auf. So soll sich der 18-Jährige nicht nur äußerlich verändert, sondern seinen islamischen Glauben verstärkt und in Richtung Islamismus radikalisiert haben.

Radikalisierung

Mitunter soll sich der 18-Jährige mit geeignetem Videomaterial intensiv beschäftigt und somit dem Extremismus zum Opfer gefallen sein. Der 18-Jährige steht im Verdacht, im August 2024, einen in der weststeirischen Unterkunft untergebrachten Jugendlichen verletzt zu haben. Das Motiv der Tat soll im religiösen Verhalten des Opfers, welcher nach Meinung des Verdächtigen nicht dem islamischen Glauben entspreche, liegen. Ende August 2024 begann der als unsportlich geltende Jugendliche mit einem um dem Oberkörper geschnallten Brustgurt, gefüllt mit Wasserflaschen (ähnlich einem Sprengstoffgurt), zu trainieren. Anfang September 2024 soll sich dann der Jugendliche darüber hinaus bei einem ehemaligen Mitbewohner der besagten Unterkunft nach einer Waffe/Pistole erkundigt haben.

Festnahme angeordnet, Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete aufgrund der relevanten Ermittlungserkenntnisse Anfang September 2024 die Festnahme des Wieners sowie eine Hausdurchsuchung am besagten Aufenthaltsort an. Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra stellten Beamte des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) dabei ein unter der Matratze des Verdächtigen verstecktes Küchenmesser (Klingenlänge 20 Zentimeter) sowie diverses radikales Propagandamaterial sicher. Der junge Erwachsene befindet sich seit Oktober 2024 in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.