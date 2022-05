19-jähriger Auto-Lenker crasht gegen Tunnelportal – tot

Ein 19-jähriger Kroate prallte mit einem Pkw im Kirchdorftunnel gegen das Tunnelportal. Der Mann war auf der Stelle tot.

Steiermark. In der Nacht auf Samstag gegen 01.15 Uhr ereignete sich auf der S35 (Fahrtrichtung Graz-Bruck) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Kroate aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geriet mit einem Pkw (aus Richtung Graz kommend) aus bislang ungeklärter Ursache gegen dort befindliche Verkehrsleiteinrichtungen. In Folge prallte der Pkw frontal gegen die baulichen Anlagen des Tunnelportals im Kirchdorftunnel, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Mann war auf der Stelle tot.

Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rettung, ASFINAG und Polizei) konnten dem Mann, er war im Fahrzeug eingeklemmt, nur noch tot bergen. Die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam zur Beerdigung frei.