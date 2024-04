33-Jähriger ohne Führerschein liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein amtsbekannter Lenker ohne Führerschein ist am Samstagnachmittag der Polizei in einer kilometerlangen Verfolgungsjagd im Norden von Graz davongefahren.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mitteilte, verursachte der 33-Jährige einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an einem Linienbus und gefährdete mehrere Fußgänger und Autofahrer, als er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Weinitzen, Graz-Andritz, Graz-Mariatrost, Kumberg und St. Radegund fuhr.

Gleich mehrere Polizeistreifen hatten den Lenker verfolgt. Eine Streife hatte das Auto gegen 16.40 Uhr auf der Niederschöcklstraße vom Faßlberg kommend bemerkt. Die Beamten erkannten den 33-Jährigen und wussten, dass er keinen Führerschein hatte. Als die Beamten das Fahrzeug mit einem Armzeichen anhalten wollten, fuhr er laut Aussendung mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Die Polizei teilte nicht mit, ob bzw. wo der Lenker gestellt wurde. Vielmehr ersucht sie Personen, die durch den flüchtenden Fahrzeuglenker gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kumberg unter der Telefonnummer 059 133 6143 zu melden.