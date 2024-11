36-Jähriger bedrohte Kinder mit Messer

Ein 36-jähriger Ungar hat bereits am Donnerstagabend in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) zwei Kinder mit einem Messer bedroht.

Danach legte er auch noch einen Brand in einem Wohnhaus, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde festgenommen, er ist geständig. Der 36-Jährige wohnte seit einigen Wochen in einem Zimmer bei einer ungarischen Familie. Aus vorerst unbekannten Motiven dürfte er am Donnerstag gegen 18.00 Uhr zwei Kinder der Familie, ein neunjähriges Mädchen und einen elfjährigen Buben, mit einem Messer bedroht haben. Die Kinder, die zu dieser Zeit allein zuhause waren, flüchteten leicht verletzt zu einer Bekannten. Amok-Jäger: Suche nach dem Motiv

Explosion in Küche – 61-Jähriger schwer verletzt Danach legte der Verdächtige in einem Kinderzimmer seiner Gastfamilie einen Brand und versuchte im Anschluss, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Graz zu flüchten. Er wurde am Bahnhof Wildon von der Polizei festgenommen. Das Feuer wurde rasch gelöscht, der Mann in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.