53-Jähriger starb bei Schneeschuhwanderung

Burgenländer erlitt medizinischen Notfall am Gipfel des Kleinen Wildkamms.

Ein 53-jähriger Burgenländer ist am Samstagnachmittag nach einem medizinischen Notfall bei einer Schneeschuhwanderung in den Mürzsteger Alpen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, ereignete sich der Notfall am Gipfel des Kleinen Wildkamms (1.757 Meter über Adria). Beim Eintreffen des Rettungshubschraubers hatte der Mann schon das Bewusstsein verloren, und er verstarb unter laufender Reanimation während des Fluges.

Die fünfköpfige Gruppe hatte ihre Tour gegen 9.30 Uhr auf der Passhöhe Niederalpl gestartet. Weil der 53-Jährige nach dem Notfall nicht mehr aus Eigenem absteigen konnte, setzten die Begleiter des Mannes gegen 12.45 Uhr ein Notruf ab. Die vier Begleiter hatten die Reanimation bereits eingeleitet, die dann vom Notarzt fortgeführt wurde, doch verstarb der Patient auf dem Weg ins Krankenhaus.