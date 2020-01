Fußgänger auf Schutzweg angefahren: Schwer verletzt

Montagmorgen kam es im Bereich eines Schutzweges in der Alten Poststraße zu einem Zusammenstoß eines Pkws mit einem Fußgänger.

Graz, Bezirk Eggenberg. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Gegen 8:35 Uhr wollte ein 46-jähriger Grazer die Alte Poststraße im Bereich der Hausnummer 76 überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Süden fahrenden Pkw, gelenkt von einem 77-Jährigen aus Graz, erfasst, zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert.

Laut Aussage des Pkw-Lenkers hatte der 46-Jährige die Fahrbahn noch vor dem dortigen Schutzweg überraschend betreten und eine Kollision wäre unvermeidbar gewesen. Der 46-Jährige gab an, die Fahrbahn auf dem Schutzweg überquert zu haben. Weitere Erhebungen werden geführt.